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Шоу-бизнес
Отчаявшаяся Дудина чуть не заколола Руденко ножницами

Отчаявшаяся Дудина чуть не заколола Руденко ножницами

Российский актер Анатолий Руденко и Елена Дудина в браке уже десять лет. Мужчина рассказал, через что прошел с ней.
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Руденко и Дудина вместе растят общую дочь Милену и иногда вместе работают. Их быт не отличается от обычного семейного, поэтому у звезд, как и у простых людей, те же проблемы. Несмотря на солидный семейный стаж, пара несколько раз чуть не рассталась. Поклонники были уверены, что Руденко на волоске от развода. Жена была на грани отчаяния. Но актер смог взять себя в руки и пошел на компромисс.

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Справиться с семейным кризисом помогли специалисты. Руденко признался, что они с Дудиной ходили к психологам, чтобы они помогли им понять друг друга и простить.

Специалист заставил пару пересмотреть свою жизнь и увидеть свои недостатки в отношениях. Так Руденко и Дудина смогли прийти к компромиссу и спасли брак.

Напомним, Анатолий Руденко четыре года встречался Дарьей Поверенновой, но так и не женился на ней. С актрисой Еленой Дудиной он по настоящему счастлив. Женщина смогла открыть ему глаза на жизнь.

Руденко не скрывает, что у него есть вредные привычки, которые раздражают супругу. Он не умеет копить деньги, поэтому все доходы отдает жене. Но и она не подарок. К примеру, никогда не закрывает тюбики и флаконы, а один раз и вовсе чуть не заколола его ножницами. Положила их на полку, и они упали прямо на него, пишет Womanhit.

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Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 16:16 Источник: Womanhit ✓ Надежный источник

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