Бросившая маленькую дочь Долина пожаловалась на напряженные отношения: Не звонила и не писала

Многие артисты стараются не смешивать рабочие отношения и личные, считая такой путь достаточно опасным. Однако Лариса Долина, видимо, такой тактики не придерживается. Совсем недавно у нее еще не было "Инстаграма", а потому все поклонники узнавали новости о знаменитости из личного профиля дочери. Теперь Лина руководит блогом мамы.
Когда наследнице звезды было два года, она была вынуждена отправить ее в Одессу к маме. За воспитание ребенка взялась бабушка. Позднее мать и дочь воссоединились, но их отношения совсем не были идеальными. Лариса Александровна рассказала, что множественные разногласия лишь отдаляли их. "Не звонила и не писала неделями", – вспомнила она.
В то время ей приходилось разыскивать дочь через ее приятельниц просто ради того, чтобы услышать, что у нее все в порядке. Все изменилось с возрастом. После рождения дочери Лины, Саши, их отношения стали достаточно теплыми и близкими. Сейчас они живут все вместе и чувствуют себя прекрасно.
Лариса Долина рассказала, что к кухне в своем доме вообще не приближается. Всем заведует ее дочь. Она отлично готовит и следит за рационом артистки. Скоро Лариса Александровна планирует открыть джаз-клуб, а Лину мечтает нанять в качестве шеф-повара.
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