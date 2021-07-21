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Шоу-бизнес
Бросившая маленькую дочь Долина пожаловалась на напряженные отношения: Не звонила и не писала

Бросившая маленькую дочь Долина пожаловалась на напряженные отношения: Не звонила и не писала

Сейчас дочь исполнительницы работает ее личным помощником. Однако когда-то их отношения казались всем весьма натянутыми.
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Многие артисты стараются не смешивать рабочие отношения и личные, считая такой путь достаточно опасным. Однако Лариса Долина, видимо, такой тактики не придерживается. Совсем недавно у нее еще не было "Инстаграма", а потому все поклонники узнавали новости о знаменитости из личного профиля дочери. Теперь Лина руководит блогом мамы.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Когда наследнице звезды было два года, она была вынуждена отправить ее в Одессу к маме. За воспитание ребенка взялась бабушка. Позднее мать и дочь воссоединились, но их отношения совсем не были идеальными. Лариса Александровна рассказала, что множественные разногласия лишь отдаляли их. "Не звонила и не писала неделями", – вспомнила она.

В то время ей приходилось разыскивать дочь через ее приятельниц просто ради того, чтобы услышать, что у нее все в порядке. Все изменилось с возрастом. После рождения дочери Лины, Саши, их отношения стали достаточно теплыми и близкими. Сейчас они живут все вместе и чувствуют себя прекрасно.

Лариса Долина рассказала, что к кухне в своем доме вообще не приближается. Всем заведует ее дочь. Она отлично готовит и следит за рационом артистки. Скоро Лариса Александровна планирует открыть джаз-клуб, а Лину мечтает нанять в качестве шеф-повара.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 12:14 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость795828
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хватит о ней писать, засрали всё статьями о ней, оставьте мопса в покое, пусть пенсионерится дома, квакуха(((((
1

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