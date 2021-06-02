Погребняк врезала страдающей от страшного недуга Аршавиной: Тебя уже бросили

Жена футболиста заявила, что не одобряет поведение больной. Блогер отметила, что желание журналистки снова выйти замуж и осесть дома противоречит здравому смыслу. По словам Марии Погребняк, модель один раз уже оставил в бедственном положении супруг, поэтому удивительно, что та вновь хочет отдать управление своей жизнью в руки другого человека.
"Должно быть нормальное желание: вылечиться, встать на ноги и пойти работать. Тебя уже бросили, лишили всего", – подчеркнула светская львица. При этом Мария Погребняк осуждает поведение Андрея Аршавина, который оставил Алису в бедственном положении. Она уверена, что со стороны футболиста такой поступок выглядит не по-мужски.
Блогер осуждает спортсмена, который бросил бывшую жену и собственную дочь на произвол судьбы. По мнению Погребняк, он должен был оставить экс-супруге квартиру или дом, а лучше – оплатить лечение. "Неужели тебе жалко? У вас совместная дочка", – подчеркнула светская львица.
Стоит отметить, что Мария Погребняк одна из немногих, кто встал на сторону Алисы Аршавиной. Большинство осудили тяжелобольную журналистку. Некоторые и вовсе уверены, что нос у нее провалился не из-за аутоиммунных проблем, а после неудачной пластики.
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