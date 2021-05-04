Ведущей "Ревизорро" грозит тюрьма за драку с поножовщиной

Ксения Милас нажила себе большие проблемы с законом. На ведущую завели уголовное дело.

Экс-участница шоу "Пацанки" на телеканале "Пятница!" стала фигуранткой ужасной истории, произошедшей в Москве. ЧП случилось в квартире диджея Яны Бородиной.

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Несколько девушек собрались на вечеринку со спиртным. В какой-то момент они поссорились. По имеющейся информации, Ксения Милас ранила ножом свою подругу Марину Ефименко. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам.

Ведущая телешоу "Ревизорро" была задержана. Звезде грозит два года колонии за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Представители телеканала "Пятница!" рассказали, что Ксения Милас отстранена от работы. Проект временно приостановлен.

Сейчас ведущую уже отпустили из полиции домой. Она будет обязана предстать перед правоохранителями позже. Ксения Милас уже вышла на связь с поклонниками. Фолловеры стали расспрашивать в соцсети у девушки, что произошло. Ведущая загадочно заявила, что их правда сильно отличается от ее. Ранее звезда опубликовала фотографию из Таиланда, на которой она позировала в купальнике в бассейне.