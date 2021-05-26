"Я умираю": получившая "дыру в голове" актриса Веденская прощалась с жизнью

Артистка Анастасия Веденская вспомнила о нашумевшей драке. Знаменитость требует возбуждения уголовного дела.

В феврале 2021 года звезда сериалов "Тихий Дон", "Бедные родственники" и других получила серьезную травму. Во время ужина в ресторане новая знакомая Виктория Абрамова запустила в голову Анастасии Веденской тяжелый пивной бокал. Нападавшая была изрядно пьяна.

Осколки стеклянной емкости впились в лоб Анастасии, хлынула кровь. Затем Абрамова ударила ошалевшую актрису в затылок еще одним бокалом.

В свежем интервью Веденская призналась, что в тот момент в прямом смысле прощалась с жизнью. "Я умираю". Я клянусь тебе, у меня было такое ощущение", – рассказала знаменитость телеведущему Борису Корчевникову, а позднее добавила, что в ее голове "была дыра".

По словам Анастасии, конфликт произошел на пустом месте. Веденская сделала замечание нетрезвой знакомой. Абрамова и ее спутник отреагировали агрессивно, начали угрожать, но актриса не приняла слова пьяной пары всерьез.

Объяснила актриса сериала "Тихий Дон" Борису Корчевникову появление на месте происшествия ее бывшего мужа – актера Владимира Епифанцева. Получив по голове, актриса позвонила экс-супругу и попросила позаботиться об их общем сыне, пока она будет в больнице. Епифанцев, который по стечению обстоятельств оказался поблизости, пулей прилетел в ресторан и устроил там драку.

В результате потасовки травмы получил отец режиссера Ростислава Мусаева. Родитель кинематографиста написал заявление на Епифанцева в полицию. Как утверждает Веденская, папа Мусаева шантажировал ее. Мужчина требовал у актрисы миллион рублей за отзыв заявления.

Сегодня Анастасия Веденская пытается привлечь к ответственности Викторию Абрамову. Артистка хочет добиться возбуждения уголовного дела. К сожалению, успеха в этом вопросе она пока не достигла – ей уже дважды отказали.