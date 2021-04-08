"Рано для слез": Киркоров потерял работу

После всего артист подробно рассказал о своем состоянии. Он занялся любимым делом.

Пандемия отразилась на каждом из нас, но одной из наиболее пострадавших сфер стала именно развлекательная. Филипп Киркоров – не исключение, несмотря на свой звездный статус, он тоже потерял работу. Однако временно затишье совершенно не пугает его, он даже научился находить в нем плюсы.

Филипп Бедросович рассказал, что полное отсутствие концертной деятельности позволило ему заняться любимым делом – времяпрепровождением с детьми. Почти все время они теперь проводят вместе. С тех пор, как на свет появились наследники, жизнь стала приносить ему массу удовольствия. К счастью, профессия позволила ему уже обзавестись, своего рода, подушкой безопасности, которая помогает ему не думать о завтрашнем дне.

Исполнитель рассказал, что у него чудесное настроение, испортить которое не сможет никто. Недавно он посетил свою родину – Болгарию. У певца оказалось немного свободного времени, и он окунулся в ностальгию, вспомнил детство. Однако честно признался журналистам, что пока "рано для слез", а потому всю сентиментальность он оставил на потом.

Поп-король отметил, что в Болгарии даже не смог пройтись по магазинам, так как там все закрыто из-за карантинных мер. Он вдоволь насладился прогулкой и остался крайне доволен поездкой.