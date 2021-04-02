"Жизнь – это бумеранг!": подруга тяжелобольного Зайцева обвинила его сына в клевете

Недавно сын модельера рассказал, что Вячеслав Зайцев окружен мошенниками. Галина Гарафутдинова резко возразила наследнику.

В последнее время в Сети стали появляться видеоролики с Вячеславом Зайцевым в инвалидном кресле, создателями которых является семья Гарафутдиновых. Глава семьи Галина и ее дети Тимур и Лючана называют себя друзьями семьи, но выяснилось, что сын модельера считает иначе. Егор допустил, что сам Вячеслав Зайцев охотно принимает участие в подобных забавах, но из-за болезни отец не понимает, что его обманывают.

Галина Гарафутдинова решила оправдаться и высказала свое мнение по этому поводу. Женщина рассказала, что она дружит и работает с Зайцевым еще с тех времен, когда он только стал ведущим "Модного приговора". В беседе с изданием StarHit Гарафутдинова сообщила, что вместе с кутюрье она сделала много выставок и концертов, выпустила совместную коллекцию и сняла клип. К тому же, в течение многих лет ее семья всячески продвигает бренд Зайцева, поддерживая его репутацию.

Подруга модельера добавила, что она всегда бескорыстно помогает Вячеславу Михайловичу, навещает его и привозит гостинцы, но об этом никто не говорит. Женщина подчеркнула, что не имеет отношения к наследству и очень надеется, что в прессе неправильно передали слова Егора, в ином случае ему придется ответить за клевету. Гарафутдинова напомнила наследнику модельера, что жизнь – это бумеранг и посоветовала ему почаще выходить на связь с больным отцом и проявить к нему больше заботы.

Напомним, что знаменитому модельеру уже 83 года. Несколько лет Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона и уже почти не бывает на публике.