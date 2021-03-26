Васильев кинулся спасать пострадавшего Моргенштерна

В ходе очередного выпуска модного суда речь зашла о популярном рэпере. Героиня программы заявила, что недолюбливает его и хотела бы выщипать ему усы. Однако историк моды сразу же бросился спасать молодого артиста, с которым он состоит в дружеских отношениях.
“Моего ребенка не трогайте!”, – воскликнул Васильев.
Напомним, что история о том, что Алишер Моргенштерн является сыном историка моды, зародилась в другой передаче Первого канала – на одном из предновогодних эфиров “Давай поженимся”. Тогда ведущие шоу сопоставили фотографии двух известных людей и убедились, что рэпер очень похож на Васильева в молодые годы. Тогда же ведущий модного суда рассказал, что действительно бывал в Уфе, которая является родиной Валеева, но даже не знал о подрастающем сыне.
Александр сразу нашел в названном наследнике ряд недостатков, в частности ему не понравилась неряшливость и грубость популярного блогера, но историк моды предположил, что все минусы – это всего лишь результат отсутствия должной отцовской заботы. В шутку Васильев пообещал восполнить пробелы в воспитании. Сам же Алишер Моргенштерн тогда охотно согласился на роль сына такого человека, узнав, что у состоятельного 62-летнего ведущего все еще нет законных наследников.
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