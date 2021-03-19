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Психологическое состояние Моргенштерна вызвало серьезные опасения

Психологическое состояние Моргенштерна вызвало серьезные опасения

Еще в декабре прошлого года Алишер Валеев, широко известный как рэпер Моргенштерн, стал звездным участником телепрограммы “Давай поженимся”. Ее ведущая Роза Сябитова до сих пор не может забыть этого чересчур яркого персонажа и искренне считает, что молодому человеку нужно обратиться к психотерапевту.
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Появившийся в студии Моргенштерн произвел на телесваху очень сильное и не самое приятное впечатление. Пообщавшись с ним, Сябитова сильно удивилась тому, что такой человек может восхищать современную молодежь. Ведущую поразило, как плохо музыкант знает собственное творчество: на репетиции он забывал простейшие слова из своих же песен и даже не попадал в ноты.

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Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Опытной 59-летней свахе понадобилось задать молодому человеку всего несколько вопросов, чтобы все понять об уровне его образованности. Кроме того, на съемках Моргенштерн вел себя странно и постоянно поправлял прическу. Как психолога, Сябитову насторожило такое поведение, поэтому она считает, что Валееву стоит обратиться к врачу – об этом сваха сама рассказала в интервью изданию Teleprogramma.pro. Телеведущая полагает, что музыканта испортили большие деньги – их пагубному влиянию часто поддаются люди даже с более устойчивой психикой, чем у 23-летнего блогера.

Сам Моргенштерн очень легко относится к критике, считая ее неотъемлемой составляющей своего головокружительного успеха. Рэпер подчеркивает, что он получает удовольствие от всего, что с ним происходит в жизни, и дело здесь вовсе не в деньгах.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 02:01 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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