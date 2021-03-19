Психологическое состояние Моргенштерна вызвало серьезные опасения

Появившийся в студии Моргенштерн произвел на телесваху очень сильное и не самое приятное впечатление. Пообщавшись с ним, Сябитова сильно удивилась тому, что такой человек может восхищать современную молодежь. Ведущую поразило, как плохо музыкант знает собственное творчество: на репетиции он забывал простейшие слова из своих же песен и даже не попадал в ноты.
Опытной 59-летней свахе понадобилось задать молодому человеку всего несколько вопросов, чтобы все понять об уровне его образованности. Кроме того, на съемках Моргенштерн вел себя странно и постоянно поправлял прическу. Как психолога, Сябитову насторожило такое поведение, поэтому она считает, что Валееву стоит обратиться к врачу – об этом сваха сама рассказала в интервью изданию Teleprogramma.pro. Телеведущая полагает, что музыканта испортили большие деньги – их пагубному влиянию часто поддаются люди даже с более устойчивой психикой, чем у 23-летнего блогера.
Сам Моргенштерн очень легко относится к критике, считая ее неотъемлемой составляющей своего головокружительного успеха. Рэпер подчеркивает, что он получает удовольствие от всего, что с ним происходит в жизни, и дело здесь вовсе не в деньгах.
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