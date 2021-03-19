Психологическое состояние Моргенштерна вызвало серьезные опасения

Еще в декабре прошлого года Алишер Валеев, широко известный как рэпер Моргенштерн, стал звездным участником телепрограммы “Давай поженимся”. Ее ведущая Роза Сябитова до сих пор не может забыть этого чересчур яркого персонажа и искренне считает, что молодому человеку нужно обратиться к психотерапевту.

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