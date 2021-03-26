Отказавшийся от звания народного артиста Шифрин не может прожить на пенсию

Советский юморист и шоумен Ефим Шифрин празднует 65-летие. Он принимает поздравления от друзей, коллег и журналистов и заодно дает интервью. В ходе одной из бесед он рассказал о размере своей пенсии.



Однажды Ефим Шифрин отказался от оформления документов на получение звания народного артиста России. Написать соответствующее заявление ему однажды советовали в Театре Эстрады, но Шифрин не стал этого делать. Артист признался, что раньше расценивал государственные выплаты пережитком советского прошлого, однако теперь думает иначе. Но поезд ушел.

Теперь, когда дело дошло до пенсии, он жалеет о том своем поспешном решении. По словам звезды, на среднюю российскую пенсию прожить просто невозможно, а уж тем более в Москве. Юморист рассказал, что его пенсия составляет 13 тысяч рублей. Эти деньги он откладывает на отдельном счете, а живет на заработанную плату.

Напомним, за звание народного артиста России звезды получают дополнительную выплату к пенсии от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Если бы Ефим Шифрин согласился на присуждение звания, его доход был бы значительно больше. Поэтому теперь ему приходится работать, ведь иначе просто не выжить, пишет Starhit.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ефим Шифрин составил завещание и размышляет о неминуемой смерти. Артист решил заранее позаботиться о наследстве и о том, что достанется родным после его ухода.