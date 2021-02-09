Озвучено требование запретить шоу на Первом канале: Это нарушение прав детей

Телешоу с участием детей были популярны всегда. Правда, не все одобряют подобный формат. Например, Агата Муцениеце выступила с критикой рейтинговой программы Максима Галкина "Лучше всех". По мнению актрисы, сравнивать детей недопустимо, тем более показывая это на всю страну.

Психолог Ирина Млодик разделила мнение артистки, отметив, что такие передачи созданы лишь для того, чтобы потешить самолюбие родителей. Корреспондент "Дни.ру" связался с детским педагогом, психологом и общественной деятельницей Татьяной Шишовой, и она в целом не видит ничего дурного в шоу Максима Галкина.

Собеседница издания отметила, что программы с участием детей допустимы, однако в этом вопросе важен формат. Например, те шоу, в которых малыши просто соревнуются в своих навыках, вполне оправданны. "Если они просто показывают свои умения, как, например, в "Лучше всех", в этом ничего плохого нет, ведь дети же часто участвуют в каких-то конкурсах, концертах", – добавила собеседница "Дни.ру".



Однако общественная деятельница выступила резко против программ, в которых дети привлекаются к обсуждению взрослых тем, пусть даже и заочно. Татьяна Шишова негативно высказалась по поводу шоу, где пытаются выяснить происхождение малышей. Стоит отметить, что особенно часто подобные "расследования" проводят в студиях "На самом деле" и "Прямого эфира" на Первом канале.

"Шоу, где обсуждается установление отцовства, всякие запутанные семейные истории обсуждают, – вот это недопустимо. Я считаю, что это издевательство над детьми, даже если они не присутствуют на передаче, все равно их обсуждают, они могут потом об этом узнать. И такие вещи необходимо запретить. Это нарушение прав детей", – отметила Татьяна Шишова в беседе с "Дни.ру".