Озвучено требование запретить шоу на Первом канале: Это нарушение прав детей

Психолог Ирина Млодик разделила мнение артистки, отметив, что такие передачи созданы лишь для того, чтобы потешить самолюбие родителей. Корреспондент "Дни.ру" связался с детским педагогом, психологом и общественной деятельницей Татьяной Шишовой, и она в целом не видит ничего дурного в шоу Максима Галкина.
Собеседница издания отметила, что программы с участием детей допустимы, однако в этом вопросе важен формат. Например, те шоу, в которых малыши просто соревнуются в своих навыках, вполне оправданны. "Если они просто показывают свои умения, как, например, в "Лучше всех", в этом ничего плохого нет, ведь дети же часто участвуют в каких-то конкурсах, концертах", – добавила собеседница "Дни.ру".
Однако общественная деятельница выступила резко против программ, в которых дети привлекаются к обсуждению взрослых тем, пусть даже и заочно. Татьяна Шишова негативно высказалась по поводу шоу, где пытаются выяснить происхождение малышей. Стоит отметить, что особенно часто подобные "расследования" проводят в студиях "На самом деле" и "Прямого эфира" на Первом канале.
"Шоу, где обсуждается установление отцовства, всякие запутанные семейные истории обсуждают, – вот это недопустимо. Я считаю, что это издевательство над детьми, даже если они не присутствуют на передаче, все равно их обсуждают, они могут потом об этом узнать. И такие вещи необходимо запретить. Это нарушение прав детей", – отметила Татьяна Шишова в беседе с "Дни.ру".
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