Сын вышел из тени и пошел по стопам Панина

Актриса Наталья Рогожина родила от Андрея Панина двоих сыновей. Наследник Александр появился на свет в 2001 году, а мальчик Петр – в 2008-м. После смерти артиста его сыновья не показывались на публике, но один из них недавно перестал скрываться.

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