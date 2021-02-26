Сын вышел из тени и пошел по стопам Панина

Старшему сыну Андрея Панина уже 19 лет. Долгое время Александр находился в тени: не посещал публичные мероприятия и не общался с журналистами. Представителям СМИ лишь было известно, что молодой человек получает профессию, не связанную с театральным искусством.
Недавно же просочилась информация, что сын Андрея Панина снимается в кино. Он прошел кастинг на одну из ролей в фильме Михаила Расходникова "Недетский дом". В этом же проекте принимает участие звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин.
Очевидно, гены одержали верх, и Александр все-таки пошел по стопам знаменитого отца. Скоро поклонники Андрея Владимировича смогут оценить актерский талант его наследника. А пока они могут посмотреть фотографии парня в социальных сетях.
У Панина также осталась дочь от первого брака. В 1983 году экономист Татьяна Французова родила от актера девочку Надежду. Артист практически не видел, как растет наследница. Надежда была обижена на отца, поэтому она не хочет иметь ничего общего с другими его родственниками.
Напомним, Андрей Панин умер в марте 2013 года. Актера обнаружили мертвым в собственной квартире. При каких обстоятельствах наступила смерть артиста, до сих пор неизвестно.
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