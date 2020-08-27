Близкий друг о загадочной смерти Панина: Произошло ужасное

Андрей Панин скончался 7 марта 2013 года. Его нашли мертвым в собственной квартире. При каких обстоятельствах наступила смерть актера, до сих пор неизвестно. Близкий друг артиста Игорь Миркурбанов озвучил свою версию произошедшего.

Игорь Миркурбанов стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Помимо личной жизни актер рассказал о дружбе с Андреем Паниным. Когда зашел разговор о смерти артиста, Миркурбанов признался, что не верит в естественную причину смерти друга.

По словам Игоря, Андрей последние несколько лет практически не употреблял алкоголь и был в прекрасной физической форме. Актер старался следить за своим здоровьем. Поэтому Миркурбанов считает, что "произошло что-то ужасное".

Он виделся с Паниным незадолго до его смерти. Игорь вспомнил, что тогда Андрей вернулся из отпуска, был очень загорелым и стройным. Миркурбанову не показалось, что у друга есть какие-то проблемы. Он до сих пор жалеет, что не смог помочь товарищу.

Напомним, медики обнаружили у Панина обильную кровопотерю из-за черепно-мозговой травмы. Предположительно, актер умер от удара при падении. Многие не верят в такую версию и придерживаются мнения, что артиста лишили жизни из-за долга.

19 лет назад у Панина родился сын Александр. Наследник растет копией актера. Также он пошел по стопам знаменитого отца – поступил в вуз, где изучает творческую профессию, и уже сыграл в кино.