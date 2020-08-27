Близкий друг о загадочной смерти Панина: Произошло ужасное

Игорь Миркурбанов стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Помимо личной жизни актер рассказал о дружбе с Андреем Паниным. Когда зашел разговор о смерти артиста, Миркурбанов признался, что не верит в естественную причину смерти друга.
По словам Игоря, Андрей последние несколько лет практически не употреблял алкоголь и был в прекрасной физической форме. Актер старался следить за своим здоровьем. Поэтому Миркурбанов считает, что "произошло что-то ужасное".
Он виделся с Паниным незадолго до его смерти. Игорь вспомнил, что тогда Андрей вернулся из отпуска, был очень загорелым и стройным. Миркурбанову не показалось, что у друга есть какие-то проблемы. Он до сих пор жалеет, что не смог помочь товарищу.
Напомним, медики обнаружили у Панина обильную кровопотерю из-за черепно-мозговой травмы. Предположительно, актер умер от удара при падении. Многие не верят в такую версию и придерживаются мнения, что артиста лишили жизни из-за долга.
19 лет назад у Панина родился сын Александр. Наследник растет копией актера. Также он пошел по стопам знаменитого отца – поступил в вуз, где изучает творческую профессию, и уже сыграл в кино.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Хочу папика