Под Челябинском рухнувший в роддоме потолок едва не придавил медсестру

В городе Южноуральск произошел инцидент, который мог обернуться трагедией. Уточняется, что в помещении роддома прорвало трубу, из-за чего рухнула часть потолка.
По данным Life, обломки чудом не придавили медсестру. В региональном Минздраве сообщили, что ситуация находится под контролем.
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