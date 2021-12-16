"Глубже!": как режиссеру удалось затащить Паля в "постель"

Российскому актеру театра и кино Александру Палю. Режиссер Михаил Сегал рассказал о работе с ним.



По словам режиссера Михаила Сегала, однажды он увидел Александра Паля и сразу понял, что хочет снять его в своем фильме "Глубже!". Лента повествует о молодом режиссере, который попал в индустрию фильмов для взрослых и заставляет всех играть по его правилам.

Он превращает фильмы для взрослых, которые не должны нести никакой смысловой нагрузки, в настоящее искусство, делая их гораздо глубже.

Михаил Сегал видел Александра Паля в других фильмах. По типажу и его манере игры режиссер понял, что именно этот актер хорошо сыграл бы в его новой ленте. Он показал ему сценарий, и Паль согласился. Причем именно участие в картине Паля стали ключевым моментом для работы. Под него даже писались отдельные диалоги, пишет ФАН.



"Увидев его на экране, я почувствовал, как он подходит к атмосфере моих фильмов", – рассказал Сегал.

По словам режиссера, главная отличительная черта Паля – это его талант. Он чувствуется у актера сразу. Что касается личных качеств Паля, то здесь Сегал выделил его независимость во взглядах, самостоятельное мышление и субординацию на съемках.

Напомним, Александр Паль является лауреатом кинофестиваля "Кинотавр" 2015 года и премии "Ника" 2021 года за лучшую мужскую роль.