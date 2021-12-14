Ищущая мужика Пелагея пришла на шоу "Давай поженимся!" и оконфузилась перед камерой

Телепередача "Давай поженимся!" давно уже помогает одиноким сердцам встретить свою половинку. Однако порой вместо партнера участники находят скандалы.

В начале декабря на "Первом канале" в эфир вышел очередной выпуск передачи. Участницей стала Пелагея, которая зарекомендовала себя чуть ли не профессионалом в знании английского языка. Сперва она хвалилась идеальными лингвистическими навыками, однако села в лужу, как только жених попробовал проверить ее, поговорив на иностранном языке. Девушка не смогла и слова связать. В студии возникло неловкое молчание, из-за чего ведущей Ларисе Гузеевой пришлось экстренно сменить тему, сообщает РИА ФАН.

Отрывок из выпуска стал вирусным и разлетелся по социальным сетям. Униженная Пелагея дала комментарий, в котором попробовала оправдаться за конфузную ситуацию. Так, она сказала, что просто переволновалась. Несмотря на то, что она модель и привыкла быть в кадре, съемки на "Первом канале" оказались чересчур сложным испытанием. Также она отметила, что не врала несостоявшемуся жениху. По ее словам, близкие и друзья ей поверили и поддержали.

Напомним, что ранее на "Давай поженимся!" разгорелась словесная перепалка между невестой и Ларисой Гузеевой. В студии спросили участницу о ее образовании. Как оказалось, этим вопросом ее поставили в тупик. Сначала девушка заявила, что окончила институт, но потом не смогла даже ответить, какой именно. В конце беседы дама заявила, что это шоу и ее не предупреждали о подобных вопросах.