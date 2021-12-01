"Понравилось имениннику": Газманов оголился и побрил ноги ради Хазанова

Родион Газманов поздравил с днем рождения Геннадия Хазанова.

Артисту сегодня исполнилось 76 лет, коллеги по цеху активно поздравляют именинника. Не стал отбиваться от коллектива и Родион Газманов, он написал поздравительный пост в своем блоге и рассказал забавную историю. Когда певец участвовал в проекте "Точь-в-точь", Геннадий Викторович был его неизменным членом жюри. ради юбилейного выпуска в честь Хазанова Родиону пришлось пойти на многое.

Газманову выпал номер группы Eruption, где он должен был исполнять песню One Way Ticket в образе певицы Precious Williams. Наряд у девушки был довольно откровенный. Его же пришлось надеть и Родиону. Ради оголяющего тело платья с высоким разрезом артисту пришлось брить ноги. Газманов хотел поменять номер, но организаторы ему отказали. "Мне строго заявили, что это выступление понравилось имениннику больше всего (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - вспоминает певец.

Поклонникам история очень понравилась, они поблагодарили Родиона за настроение и присоединились к поздравлениям. "Я вчера смотрела выпуск, его дня рождения. И тут такая запись у тебя на странице", "С днем рождения! Желаю здоровья, долгих жизнь, душевного богатство и любви", "Присоединяюсь к вашим поздравлениям!", "Такого человека обязательно надо поздравить! Это легенда нашей эстрады", "Поздравляю с днем рождения!", "Поздравляю! Родион красава!", – написали комментаторы.