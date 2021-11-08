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Шоу-бизнес
Вслед за Бузовой: превратившегося в старца Якубовича выставят из МХАТа из-за смены власти

Вслед за Бузовой: превратившегося в старца Якубовича выставят из МХАТа из-за смены власти

"Новая метла по-новому метет", – гласит известная русская пословица. В ее справедливости уже убедились сотрудники МХАТа имени Горького – новый директор первым своим решением снял нашумевший спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой. На очереди, как боятся в театре, еще две резонансные постановки.
прочитано 8446 раз

Про спектакль Эдуарда Боякова "Лавр" по нашумевшему роману-житию Эдуарда Водолазкина критики говорили как про лучшее из того, что вообще шло в этом театре за последние 20 лет. Этно-музыканты, живой волк, впечатляющие многоуровневые декорации с рекой, приглашенные звезды в лице Дмитрия Певцова и превратившегося по роли в старца-монаха Леонида Якубовича – все это стоило много миллионов рублей. Но все это и окупалось – на спектакле всегда был аншлаг, билеты было трудно достать даже у перекупщиков.

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"Лавр" значится в афише 12, 13 и 14 ноября. Причем билетов даже по 5 тысяч рублей в партер практически не осталось. Но, как говорят в театре, эти показы могут стать последними – якобы спектакль снимают с репертуара вслед за "Чудесным грузином" с Ольгой Бузовой. Пока это на уровне слухов среди служб театра, официальная же информация должна появиться со дня на день.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

Как говорят, не угодил новому директору и сиквел про чеховских "Трех сестер" под названием "Розовое платье" с блистательной Ириной Линдт в роли Наташи, невестки сестер Прозоровых, которая вышла замуж за их брата Андрея. Его успели показать лишь пару раз. И будет ли он 19 числа – большой вопрос, если учесть, что зал почти не продан, а новый директор поставил целью коммерческий успех.

В этой связи возникает большой вопрос, что будет делать театру кассу. Сам Владимир Кехман уверяет, что "посыл один у нас — вернуть Татьяну Васильевну в театр". Мол, либо 88-летняя "Татьяна Васильевна мне сама позвонит, либо разрешит ей позвонить, либо она просто приедет в театр".

Приехать-то она, конечно, может, но, вероятно, только в инвалидном кресле. Да и нужно ли это ей, когда и так, живя в подмосковном санатории, получает около 500 тысяч рублей в месяц за роль "королевы в изгнании", большой вопрос. А ждать ее возвращения староста церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы Владимир Абрамович Кехман может как второго пришествия Христа.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 14:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильная Кабо на чествовании Якубовича

комментарии

Ответить:

Гость894824
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...
Это сколько же спектаклей на полмиллиона г-жа Бузова наиграть должна была? Во сколько, интересно, оценены тщетные потуги этой чУдной женщины изобразить из себя актрису? Почём нынче дают Олю ценителям глубоко альтернативного театрального искусства известно, хотелось бы понять за себестоимость данного продукта.
Хочешь возглавить колонну людей, идущих на …? А чё так? Ты бы прекрасно смотрелся в роли лидера.
Гость 918235
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Левонид Аркадич в эМ ХэТэ чо делал то в спектакле? Колесо крутил чтоли из поля Чудевс? Бальной жиж на голову.
...
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Гость894413
Забыли Спортлото и Госдеп. И деревенские свадьбы отменить срочно. Там ряженые тоже бывают.
Дубина ,не надо корчить умника из себя, всё это написано не мной,а выдержка из статьи умных людей Если такой "умный" хоть что то сам напиши ,а то только одни возмущенные комментарии ,а что то в защиту твари бездарной ,Понятно писать про это <цензура> нечего ,только сплошь один отдых ,а трудиться убожество не умеет ,а потом страшная лентяйка А так 5 лет халтурила своими безголосыми концертами, даже не собиралась хоть как то что то изменить ,брала бы уроки вокала НЕТ трудоголику алкоголику все это не интересно ,лучше по несколько раз в месяц отдыхать
Гость894413
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...
И ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО БОЯКОВ ЗАЯВЛЯЕТ О ПАТРИОТИЗМЕ, О ПРАВОСЛАВИИ, О ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ? О ТРАДИЦИИ МХАТ?
Мы сейчас испытываем шок от увиденного. Отойдя от шока, соберемся с силами и мыслями поставить в известность Руководство страны, Государственные структуры, Патриарха о том, КОГО министр культуры Мединский назначил руководить МХАТ им. М. Горького...
Прилепин это видел?! Как ему? Нравится Прилепину это? Расскажет бойцам?!
В СПЕКТАКЛЕ БОЯКОВА ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ МУЖЧИНЫ, ОДЕТЫЕ В НИЖНЕЕ ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ, ТО ЕСТЬ АКТИВНО ПРОПАГАНДИРУЮТСЯ ПОЛОВЫЕ ИЗВРАЩЕНИЯ! ССЫЛКА НА ВЕСЬ "СПЕКТАКЛЬ"
Забыли Спортлото и Госдеп. И деревенские свадьбы отменить срочно. Там ряженые тоже бывают.
Гость894654
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Бездарная редакция! С каких пор Водолазкин стал Эдуардом? Его зовут Евгений Германович, тупицы!
...
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Это сколько же спектаклей на полмиллиона г-жа Бузова наиграть должна была? Во сколько, интересно, оценены тщетные потуги этой чУдной женщины изобразить из себя актрису? Почём нынче дают Олю ценителям глубоко альтернативного театрального искусства известно, хотелось бы понять за себестоимость данного продукта.
...
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Правлильно,что и Якубовича выгнали присутствие людей с улицы это не правильно ,своих актеров полно в театре ,а все делал хапуга худрук только для хайпа ,показатель что он бездарный ,что руководил МХАТ ,хотел заслужить интерес к театру обычным хайпом,показухой что приглашал бузову и якубовича Повелся на тупую бузову только из за того что у неё много подписчиков ,надо было прежде разобраться и правда у этой дряни 20 миллионов подписчиков ,почитать,посмотреть что пишут про эту идиотку , нет у неё людей что могли подписаться на бездарную ,все наглая накрутка ,а Якубович понятно его любят мн
...
Пожаловаться Ответить
И ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО БОЯКОВ ЗАЯВЛЯЕТ О ПАТРИОТИЗМЕ, О ПРАВОСЛАВИИ, О ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ? О ТРАДИЦИИ МХАТ?
Мы сейчас испытываем шок от увиденного. Отойдя от шока, соберемся с силами и мыслями поставить в известность Руководство страны, Государственные структуры, Патриарха о том, КОГО министр культуры Мединский назначил руководить МХАТ им. М. Горького...
Прилепин это видел?! Как ему? Нравится Прилепину это? Расскажет бойцам?!
В СПЕКТАКЛЕ БОЯКОВА ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ МУЖЧИНЫ, ОДЕТЫЕ В НИЖНЕЕ ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ, ТО ЕСТЬ АКТИВНО ПРОПАГАНДИРУЮТСЯ ПОЛОВЫЕ ИЗВРАЩЕНИЯ! ССЫЛКА НА ВЕСЬ "СПЕКТАКЛЬ"
...
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ВНИМАНИЕ! 18+!!! ВОТ ОНО - "ТВОРЧЕСТВО" БОЯКОВА!
В ПРИКРЕПЛЕННОМ ВИДЕО - СПЕКТАКЛЬ, ПОСТАВЛЕННЫЙ ЛИЧНО ЭДУАРДОМ БОЯКОВЫМ. НА ВИДЕО ЗАПЕЧАТЛЕН БОЯКОВ: БОЯКОВУ УЖЕ НЕ УДАСТСЯ СОЛГАТЬ, ЧТО ЭТО ЯКОБЫ ЛОЖЬ. УВЫ, ЭТО ЯВЬ.
Пожалуйста, найдите в себе силы посмотреть прикрепленный фрагмент до конца! Запрещено воспроизводить видео в присутствии детей и подростков, не достигших 18 лет, так как в спектакле, поставленном Бояковым, демонстрируются голые мужские гениталии и используется ненормативная лексика!
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«Хорошо, что Станиславский до этого не дожил», — высказался Сергей Безруков.
«Я прекращаю сотрудничество с театром, не могу позволить себе быть на одной афише с порноактрисами», — заявил режиссер Антон Адасинский.
«Сцена не для самозванцев! В театре хочу видеть только профессионалов», — требует телеведущая Елена Летучая.
Масла в огонь подлили и просочившиеся в Сеть сообщения о гонораре Бузовой: 500 тыс. рублей за шесть репетиций и два спектакля, тогда как профессиональные актеры перебиваются с 20 тыс. в месяц. Впрочем, Лолита и Валерия решили не позориться и отказались
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