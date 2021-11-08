Вслед за Бузовой: превратившегося в старца Якубовича выставят из МХАТа из-за смены власти

"Новая метла по-новому метет", – гласит известная русская пословица. В ее справедливости уже убедились сотрудники МХАТа имени Горького – новый директор первым своим решением снял нашумевший спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой. На очереди, как боятся в театре, еще две резонансные постановки.

Про спектакль Эдуарда Боякова "Лавр" по нашумевшему роману-житию Эдуарда Водолазкина критики говорили как про лучшее из того, что вообще шло в этом театре за последние 20 лет. Этно-музыканты, живой волк, впечатляющие многоуровневые декорации с рекой, приглашенные звезды в лице Дмитрия Певцова и превратившегося по роли в старца-монаха Леонида Якубовича – все это стоило много миллионов рублей. Но все это и окупалось – на спектакле всегда был аншлаг, билеты было трудно достать даже у перекупщиков.

"Лавр" значится в афише 12, 13 и 14 ноября. Причем билетов даже по 5 тысяч рублей в партер практически не осталось. Но, как говорят в театре, эти показы могут стать последними – якобы спектакль снимают с репертуара вслед за "Чудесным грузином" с Ольгой Бузовой. Пока это на уровне слухов среди служб театра, официальная же информация должна появиться со дня на день.

Как говорят, не угодил новому директору и сиквел про чеховских "Трех сестер" под названием "Розовое платье" с блистательной Ириной Линдт в роли Наташи, невестки сестер Прозоровых, которая вышла замуж за их брата Андрея. Его успели показать лишь пару раз. И будет ли он 19 числа – большой вопрос, если учесть, что зал почти не продан, а новый директор поставил целью коммерческий успех.

В этой связи возникает большой вопрос, что будет делать театру кассу. Сам Владимир Кехман уверяет, что "посыл один у нас — вернуть Татьяну Васильевну в театр". Мол, либо 88-летняя "Татьяна Васильевна мне сама позвонит, либо разрешит ей позвонить, либо она просто приедет в театр".

Приехать-то она, конечно, может, но, вероятно, только в инвалидном кресле. Да и нужно ли это ей, когда и так, живя в подмосковном санатории, получает около 500 тысяч рублей в месяц за роль "королевы в изгнании", большой вопрос. А ждать ее возвращения староста церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы Владимир Абрамович Кехман может как второго пришествия Христа.