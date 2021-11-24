Переживший страшное покушение Руссо о судьбе наследниц и переезде за рубеж

У 52-летнего Авраама Руссо подрастают две дочери – 14-летняя Эмануэлла Руссо и 7-летняя Аве Мария Руссо. Обе – гражданки Америки. Об их судьбе с певцом на дня рождения канала "МУЗ-ТВ" поговорил корреспондент "Дни.ру".

"Эммануэла очень интересуется химией, – рассказал Руссо. – Ей очень интересны разные крема, составы продуктов. Но не сцена! Эй шоу-бизнес не нужен. В раннем детстве, года в три-четыре, дочери это нравилось, она пела, мы даже записали красивый дуэт. И эту историю можно было раскручивать. Но потом она резко все это бросила".

Семья Руссо живет в Америке. Но видятся они довольно часто. "Как только выдается свободная неделя, я лечу к ним, вот только вчера вернулся, – говорит музыкант. – И никуда там не хожу – сижу дома с детьми, занимаюсь их воспитанием. Очень важно давать им направление по жизни!"

При этом Авраам очень хотел бы перевезти своих родных людей обратно в Россию. "В связи с пандемией эти планы немного отодвинулись, – пояснил он. – Хотя у старшей дочери есть российское гражданство, а с гражданством младшей пока решаем – я подал документы, но консульство в Нью-Йорке пока закрыто. Но уже летом я хочу месяца на три привезти семью в Россию и постепенно этот срок увеличивать. Посмотрим на обстоятельства".

Напомним, в 2006 году Авраам Руссо пережил покушение на свою жизнь, которое осталось нераскрытым. После тех страшных выстрелов он и принял решение о переезде в Соединенные Штаты. "Но это ничего не значит – я пою по всему миру!" – заверил музыкант. И похвастался, что на новый год у него много заказных выступлений в разных странах.