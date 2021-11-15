"До гробовой доски": Вышвырнутая из дома вдова Проскурина забросила могилу мужа

Звезда фильма "Большая перемена" Виктор Проскурин умер в прошлом году. Никто не удосужился поставить могильную плиту.

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в июне 2020 года из-за приступа удушья. Его пятая жена Ирина Хонда столкнулась с неприятностями после траурного события — осталась в долгах без крыши над головой. Женщину вышвырнули из дома, поскольку незадолго до смерти актер переписал имущество на свою предыдущую супругу.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на всю страну рассказали, что могила Виктора Проскурина оставляет желать лучшего. Прошло довольно много времени после похорон, но приводить место захоронения в порядок никто не стал. Оказалось, что на кладбище даже не установили памятник, хотя мужчина был выдающимся человеком и при жизни заработал достаточно средств.

Ирина Хонда оправдалась за то, что забросила могилу. По ее словам, она не имеет юридических прав распоряжаться местом упокоения актера, а кооперироваться с дочерью артиста попросту не хочет. Народ решил, что вдова Виктора Проскурина находится в ссоре с его наследницей, однако Ирина Хонда опровергла это мнение.

В любом случае ситуация остается неизменной — знаменитого кинодеятеля не удостоили могильной плиты. Виктор Проскурин оставил после себя грандиозное наследие, но формально увековечить его имя на кладбище до сих пор не сумели. Прохор Шаляпин высказался на этот счет. "Всю жизнь человек пашет, снимается, до гробовой доски работает, зарабатывает деньги — какие-то квартиры в центре все-таки. И умирает, и ему некому поставить памятник", — возмутился певец.