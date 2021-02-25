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Шоу-бизнес
"Я ни на что не претендовала": возлюбленную Виктора Проскурина вышвырнули из дома

"Я ни на что не претендовала": возлюбленную Виктора Проскурина вышвырнули из дома

Виктор Проскурин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Последняя избранница скончавшегося актера Виктора Проскурина поделилась жуткой историей. Ирину Хонду выселили из жилья, которое по документам принадлежит четвертой жене звезды.
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Выяснилось, что возлюбленная артиста была готова к такому исходу. Ирина Хонда была в квартире одна, когда в дверь начали стучать незнакомцы. Агрессивные гости грозились выбить дверь.

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Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Пришедшие приказали избраннице Виктора Проскурина выселиться за три дня. "Я ни на что не претендовала", – отметила она. Однако женщину шокировало то, как именно ее выгнали из жилья.

Виктор Проскурин подарил квартиру супруге Ирине Смуровой давно. Друзья актера полагают, что она обманом заставила артиста переписать на нее квадратные метры. Знаменитости тогда надо было делать сложную операцию, после которой он мог не выжить.

Супруга боялась, что останется без недвижимости и очень просила его переписать квартиру на нее. Виктор Проскурин дал добро. По словам знакомых звезды, в то время артист сильно налегал на спиртное.

Позже артист пытался оспорить дарственную, но безрезультатно. Он хотел отдать квартиру единственной дочери. Наследница покойного актера заявила в студии программы "Пусть говорят" Первого канала, что для нее эта квартира не имела большого значения. Для нее важнее установить памятник на могиле знаменитого отца.

Напомним, Виктор Проскурин умер летом 2020 года. Актеру было 68 лет.

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Автор: 25 февраля 2021, 22:00 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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