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Шоу-бизнес
"Срочно к врачу": Резко располневшая Заворотнюк нарвалась на страшный диагноз

"Срочно к врачу": Резко располневшая Заворотнюк нарвалась на страшный диагноз

Наследница Анастасии Заворотнюк пожаловалась на лишние килограммы. Медик уверена, что Анне нельзя медлить.
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Дочь Анастасии Заворотнюк пытается отвлечься от семейных проблем и недуга матери, уделяя внимание своей внешности. Модель постоянно устраивает фотосессии, тестирует новые косметические средства, ходит в магазины одежды. В блоге она делится сокровенными мыслями со своими фанатами и делится свежими снимками. Недавно Анна Заворотнюк призналась, что перестала влезать в свои джинсы. После перенесенного ковида вес девушки стремительно увеличился.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Наследница звезды расстроилась из-за того, что располнела. По словам модели, так значительно она потяжелела впервые. При росте 175 сантиметров Анна стала весить 57 килограммов.

Из-за публичных жалоб дочь Анастасии Заворотнюк нарвалась на страшный диагноз — медик Наталья Лазуренко заподозрила у нее анорексию. Это достаточно серьезное заболевание, которое порой непросто побороть. По мнению эксперта, у модели есть признаки расстройства пищевого поведения. "Ей надо срочно к врачу. К эндокринологу, к диетологу, чтобы понять, нет ли у нее истощения", — заявила женщина.

Медик считает, что Анне нужно поговорить с психологом, раз она считает свой вес слишком большим. Врач сообщила, что организм дочери Анастасии Заворотнюк может серьезно пострадать, если вовремя не принять меры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анна Заворотнюк. Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk
Автор: 7 октября 2021, 21:02 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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