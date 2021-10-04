"Уроды!": Влипшего в секс-скандал известного певца экстренно госпитализировали

Концерт популярных артистов HammAli и Navai резко сорвался. Медики сработали оперативно.

Шумиха вокруг певцов азербайджанского происхождения с псевдонимами HammAli и Navai набирает обороты. Еще недавно дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова подвергся жесткой критике из-за того, что артисты унизили желающую сфотографироваться фанатку, предложив ей "сесть на лицо". В результате этого разгорелся секс-скандал, подпортивший репутацию HammAli и Navai. Однако об этом судачили не так долго. Куда страшнее и неприятнее людям показалась экстренная госпитализация одного из певцов.

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У рэперов был запланирован концерт в Душанбе, но Александра Алиева не допустили к вылету. Наваи Бакиров разместил в инстаграм-истории снимок, где его товарищ лежит на больничной каталке с подключенными к телу проводами. "Забрали с температурой и давлением", — подытожил певец. Позднее на связь вышел и заболевший — он извинился за срыв мероприятия и заявил, что здоровье так повело его впервые за пять лет.

HammAli и Navai рассчитывали на понимание и поддержку поклонников, но не обрели ее в полной мере. Наваи Бакиров разместил в Сети скриншот личного сообщения фанатки, которая собиралась на концерт в столице Таджикинстана. "Уроды! Мы вас так ждали", – написали рэперу в личном диалоге. На оскорбление и негатив мужчина ответил с юмором. "Тяжела и неказиста жизнь народного артиста", — выразился Navai.