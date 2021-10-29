"Кастрировать немедленно!": россиян взбесил бритый лобок Панина

На днях скандалист Алексей Панин вновь спровоцировал народ откровенным снимком. Обнародованная информация о любви актера к обнаженке возмутила публику.

После того, как "Дни.ру" опубликовали статью о том, что Алексей Панин продемонстрировал в своем инстаграм-аккаунте бритый лобок, читатели взбунтовались. В комментариях под ней россияне обрушились на провокатора Алексея Панина лавиной негатива.

"Надо плюнуть и размазать, а о нем еще пишут", "Красавец, глазки в кучку. Кастрировать немедленно!", "Этого товарища пока кастрировать", – пишут пользователи Сети. Один из читателей недоумевает: как такому извращенцу, как Алексей Панин, дают играть серьезные роли?

Напомним, некоторое время назад артист вместе с дочерью-подростком перебрался из России в солнечную Испанию. Он не скрывает, что европейские толерантные нравы ему больше по душе, чем "слишком консервативные" – нашей страны. Там актер уже успел облюбовать нудистские пляжи. А вот работать знаменитость приезжает на Родину.

Как писали "Дни.ру", в минувшем году в Сеть попало очень откровенное видео сексуальных утех звезды. В ролике показано, как женская нога удовлетворяет Алексея Панина. После травли артист подтвердил, что на видео именно он. Также он без стеснения добавил, что "мы – извращенцы!".

