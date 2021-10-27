Извращенец Панин выставил напоказ бритый лобок

Алексей Панин любит эпатировать публику откровенными фото. На сей раз скандальный артист спустил штаны перед камерой.

Актер счастливо живет в Испании. Он уже облюбовал там нудистские пляжи, где теперь показывает свои интимные места не только местным обитателям. Алексей Панин славится любовью к съемкам себя голым. Такие фото он потом выкладывает в своем инстаграм-аккаунте.

На сей раз артист решил продемонстрировать публике свой лобок. В "Сторис" личного микроблога он позирует с расстегнутыми штанами. Большая татуировка украшает его бритый лобок.



Отметим, что страсть к публичному обнажению у звезды театра и кино появилась давно. Но лишь в европейской стране у Алексея Панина появилась возможность "оторваться" как следует. Так, ранее король хайпа надел женские кружевные стринги.

Напомним, вместе с актером эмигрировала и его 12-летняя дочь Аня. Дело в том, что девочка до сих пор не может найти общего языка с матерью. Несмотря на скандальные выходки звездного отца, наследница находит его поступки забавными. В свою очередь артист души не чает в дочери.

Примечательно, что несмотря на частые жалобы Алексея Панина на консервативные нравы России, он регулярно приезжает на родину. Актер снимается в сериалах, чем и зарабатывает на жизнь.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году в Сеть попало очень откровенное видео сексуальных утех Алексея Панина. В ролике показано, как женская нога удовлетворяет известного актера. После травли актер подтвердил, что на видео именно он. "Мы – извращенцы!", – заявил артист.

