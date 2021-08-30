"Я потерял душу": извращенец Панин ошарашил признанием

В своем инстаграм-аккаунте артист сделал душераздирающее заявление, но словами звезды Голливуда Микки Рурка. Примечательно, что многие фолловеры не дочитали длинную исповедь до конца, поэтому посчитали, что автор высказывания – сам Алексей Панин.
Актер намекнул, что в его жизни были ситуации, когда он ощущал себя одиноким и никому не нужным, потерявшим профессию. При этом Алексей Панин отметил, что такая черная полоса стала следствием собственных ошибок.
"Я потерял дом, жену, доверие, окружение. Я потерял душу", – написано в посте звезды. По словам знаменитости, путь назад был очень долгим – целых десять лет.
Поклонники принялись поддерживать актера. "Вытри сопли, ты гениален, и кто бы что ни говорил, ты очень хороший человек. Держи себя, хотя бы ради тех, кто тебя любит", "Ну наконец-то. Надеюсь, на этом буйству конец", "Давай, Леха, не кисни! Все сможешь!, – высказались пользователи соцсети.
Напомним, более года Алексей Панин живет в Испании с наследницей Анной. Уехать из России он решил из-за стереотипов, в которых, как он считает, погрязли наши соотечественники.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году в Сеть попало очень откровенное видео сексуальных утех Алексея Панина. В ролике показано, как женская нога удовлетворяет известного актера. После травли актер подтвердил, что на видео именно он. "Мы – извращенцы!", – заявил артист.
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