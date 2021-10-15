Весит 36 кг: Выживший в коме известный рок-музыкант жутко истощал

Звезда группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин борется с последствиями недуга.

Сраженный 80-процентным поражением легких артист выкарабкался с того света и теперь возвращается к обычной жизни. Долгое время Владимир Бурдин дышал с помощью аппарата ИВЛ и был погружен в медикаментозную кому. Поклонники массово молились за его здоровье, надеясь на чудо. В итоге основатель группы "Смысловые галлюцинации" пришел в сознание, но его вес катастрофически снизился. Теперь мужчина весит 36 килограммов.

Известному рок-музыканту предстоит долгая и серьезная реабилитация. В начале октября, когда мужчина только пришел в себя, он практически не мог ходить. Для того, чтобы помочь тяжелобольному артисту оплатить услуги массажиста, был организован сбор средств. На днях в официальной группе Владимира Бурдина в соцсетях появилась информация, что пока пожертвования не требуются.

Истощенную звезду группы "Смысловые галлюцинации" обеспечили лекарственными средствами и калорийной пищей. О восстановительных процедурах пока ничего не известно. Почитатели творчества Владимира Бурдина надеются, что мужчина сумеет набрать недостающие килограммы и окончательно поправит здоровье.

Напомним, Владимира Бурдина спасали в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга. Основатель группы "Смысловые галлюцинации" находился на волосок от смерти. При этом ПЦР-тест на коронавирус показывал отрицательный результат.