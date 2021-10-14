Минус один: Сыгравший Джеймса Бонда актер полюбил гейские утехи

Голливудский артист Дэниел Крейг зачастил в гей-бары. Он открыл для себя подходящую атмосферу.

Недавно культовый исполнитель роли Джеймса Бонда рассекретил характер своих развлечений. Выяснилось, что в заведениях для обладателей гетеросексуальной ориентации стало меньше на одного человека. Дэниел Крейг предпочел отдыхать в гей-барах. Там артист нашел гораздо более комфортную обстановку, позволяя себе расслабиться и не чувствовать внешних раздражителей.

Актер хоть и полюбил общество гомосексуалистов, но признался, что в такие места заходят и много девушек, с которыми он знакомился. Дэниел Крейг отметил, что представительницы слабого пола посещают эти заведения по тому же поводу, что и он. "Я нечасто являюсь участником ссор в гей-барах потому, что именно в гетеросексуальных учреждениях ошивается какой-нибудь агрессивный ***", — рассказал артист. Артисту надоели конфликты с окружающими, и он смог выбрать место, где его никто не задевает.

Звездный мужчина вспомнил, как ходил в гей-клуб вместе с ведущим Брюсом Боззи, и волею судьбы попался на глаза журналистам. Этот инцидент произошел 11 лет назад. Дэниел Крейг полагает, что история полна иронии, ведь во время утех в компании сексуальных меньшинств он не делал ничего зазорного. В тот момент он уже был женат на британской звезде Рэйчел Вайс.