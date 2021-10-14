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Шоу-бизнес
У 67-летнего Крутого оказался самый крутой TikTok-хаус в стране

У 67-летнего Крутого оказался самый крутой TikTok-хаус в стране

В 1985 году вышла первая пластинка "Мир для влюбленных" с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. С тех пор – вот уже более 35 лет – он остается главным поставщиком эстрадных хитов в стране. Один из секретов мастро – быть всегда в авангарде, следовать за молодежными веяниями. Именно этим объясняется и переформатирование фестиваля "Песня года", и динамизм конкурса молодых исполнителей "Новая волна", и собственный аккаунт в "Инстаграм". Сегодня же мир сходит с ума по коротким ролика в "Тик-Токе". Не остался в стороне и Игорь Яковлевич.
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Музыкальный "Крутой хаус" (@krutoy_team_house) – это собрание ярких личностей с разными амплуа, которые ловят хайп на остросюжетной тематике. У каждого есть свой определенный стиль, никто не похож друг на друга.

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Судя по всему, ребята движутся в правильном направлении и соответствуют запросам аудитории, ведь за три месяца уже приблизились к миллиону подписчиков

Знакомьтесь:

Алина Мур(@alina.moorre) – первая в хаусе, которая поднялась с 600к до 3.5м подписчиков. Она снимает интересные и жизнерадостные ролики, которые поднимут настроение даже самому хмурому человеку. Алина уже успела засветиться на Испанских телеканалах с остросюжетными роликами. У нее уже сотни фан-аккаунтов!

Коди Миллер(@codymillers), взлетевший с 300К до 2М подписчиков, размещает качественное видео в Тиктоке, Ютубе и Инстаграме, причем позавидовать такому монтажу могут только самые крутые кинокомпании мира. Он привлекает внимание яркой внешностью, желтыми подсвеченными глазами и необычной сменой цвета волос и бороды. Его блог ассоциируется со словами "фантастика" и "позитив"

Мистер Андрей(@mr_andreu) также завоевал свои 1,5М подписчиков, подогревая аудиторию постоянной сменной образов.

Мистер Фрикбард (@mr.fricbard), у которого уже больше миллиона подписчиков, быстро вырос за счет своей харизмы и неординарной внешности , подписчики его называют Братом Круэлы Девиль, так как в нем живет две личности, черная и белая, и никому не известно какая из них победит.

Артем и Елизавета (@bfp_mafia) олицетворяют любовь друг к другу и дерзость для достижения реального результата, их поддержка, отзывчивость, самоконтроль и целеустремленность очень нравятся людям!

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 14:25
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