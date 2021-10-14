У 67-летнего Крутого оказался самый крутой TikTok-хаус в стране

Музыкальный "Крутой хаус" (@krutoy_team_house) – это собрание ярких личностей с разными амплуа, которые ловят хайп на остросюжетной тематике. У каждого есть свой определенный стиль, никто не похож друг на друга.
Судя по всему, ребята движутся в правильном направлении и соответствуют запросам аудитории, ведь за три месяца уже приблизились к миллиону подписчиков
Знакомьтесь:
Алина Мур(@alina.moorre) – первая в хаусе, которая поднялась с 600к до 3.5м подписчиков. Она снимает интересные и жизнерадостные ролики, которые поднимут настроение даже самому хмурому человеку. Алина уже успела засветиться на Испанских телеканалах с остросюжетными роликами. У нее уже сотни фан-аккаунтов!
Коди Миллер(@codymillers), взлетевший с 300К до 2М подписчиков, размещает качественное видео в Тиктоке, Ютубе и Инстаграме, причем позавидовать такому монтажу могут только самые крутые кинокомпании мира. Он привлекает внимание яркой внешностью, желтыми подсвеченными глазами и необычной сменой цвета волос и бороды. Его блог ассоциируется со словами "фантастика" и "позитив"
Мистер Андрей(@mr_andreu) также завоевал свои 1,5М подписчиков, подогревая аудиторию постоянной сменной образов.
Мистер Фрикбард (@mr.fricbard), у которого уже больше миллиона подписчиков, быстро вырос за счет своей харизмы и неординарной внешности , подписчики его называют Братом Круэлы Девиль, так как в нем живет две личности, черная и белая, и никому не известно какая из них победит.
Артем и Елизавета (@bfp_mafia) олицетворяют любовь друг к другу и дерзость для достижения реального результата, их поддержка, отзывчивость, самоконтроль и целеустремленность очень нравятся людям!
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