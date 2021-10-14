У 67-летнего Крутого оказался самый крутой TikTok-хаус в стране

В 1985 году вышла первая пластинка "Мир для влюбленных" с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. С тех пор – вот уже более 35 лет – он остается главным поставщиком эстрадных хитов в стране. Один из секретов мастро – быть всегда в авангарде, следовать за молодежными веяниями. Именно этим объясняется и переформатирование фестиваля "Песня года", и динамизм конкурса молодых исполнителей "Новая волна", и собственный аккаунт в "Инстаграм". Сегодня же мир сходит с ума по коротким ролика в "Тик-Токе". Не остался в стороне и Игорь Яковлевич.



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