По стопам Волочковой: звезда "Уральских пельменей" бросилась в ледяную воду

Среди звезд отечественного шоу-бизнеса большой любовью к бане наиболее известна Анастасия Волочкова. Совсем недавно 45-летняя балерина показывала поклонникам, как она окунается в ледяную купель, прикрыв наготу дубовым веником. Таким образом танцовщица восстанавливает силы. Теперь по стопам артистки пошла и звезда "Уральских пельменей". Как оказалось, Илана Юрьева еще со студенческих лет является заядлой банщицей.
Актриса показала своим подписчикам в "Инстаграме", как она сходила в баню на минувших выходных. Юрьева опубликовала ролик, на котором видно, как, облачившись в бикини, она с легкостью ныряет в бассейн с ледяной водой, а затем перебирается в большую бочку с еловыми ветками. При этом женщина счастливо улыбается и чувствует себя прекрасно.
Как сообщил Пятый канал, любовь к подобным развлечениям зародилась у Юрьевой во время учебы в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств. Тогда будущая звезда каждую неделю ходила с подругами попариться, ныряла в ледяную купель и натиралась кофейно-медовыми скрабами.
Подписчики Юрьевой похвалили артистку за любовь к оздоровительным процедурам, а также в очередной раз восхитились простотой и естественностью 33-летней знаменитости.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о состоянии Иланы Юрьевой после операции, которая потребовалась ей после полученной травмы.
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