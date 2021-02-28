Изувеченную звезду "Уральских пельменей" возят на инвалидной коляске

Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Волкова получила серьезную травму, поэтому передвигаться ей помогает избранник с помощью специального кресла. Юмористка рассказала о своем состоянии.

Во время активного отдыха в Сочи 32-летняя Илана Юрьева подорвала здоровье. Страшная ситуация произошла в самый неожиданный момент: женщина каталась на лыжах, как вдруг со склона на нее налетел мужчина. Столкновение было настолько сильным, что женщина сломала ногу, помяла защитный шлем и порвала верхнюю одежду. Врачи обследовали звезду шоу "Уральские пельмени" и озвучили неутешительный вердикт — нужна операция.

Опытные хирурги произвели с ногой Иланы Юрьевой необходимые манипуляции и вставили в нее штыри. Сейчас артистка восстанавливается после перенесенного кошмара и сообщает поклонникам о своем самочуствии в инстаграм-канале. Недавно она поделилась кадром, где она сидит в инвалидной коляске. Снимок был сделан в лифте, юмористку сопровождал муж Антон, который нежно заботится об изувеченной супруге.

Илана Юрьева призвала поклонников ее не терять. Женщине делают обезболивающие уколы, которые помогают ей лучше и дольше спать. Актриса объявила, что уже видела шов, который ей наложили после операции. Она уверяет, что он небольшой. О возможностях дальнейшей работы звезды шоу "Уральские пельмени" пока говорить рано. Илане Юрьевой предстоит преодолеть непростой путь для того, чтобы снова встать на ноги и тем более каблуки.

