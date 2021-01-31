Умерла знаменитая российская певица

Две недели назад знаменитость попала в больницу и вскоре была подключена к аппарату ИВЛ. Официальной причиной смерти Аллы Иошпе считается полиорганная недостаточность – нарушение функционирования нескольких систем организма. Мария Арбатова была близкой подругой покойной звезды и первой сообщила о ее кончине. По словам женщины, Алла Иошпе не болела коронавирусом.
В последние дни жизни усопшая артистка находилась в искусственной коме. За состоянием женщины наблюдала ее дочь – медик Татьяна Рахимова. Врачи оказывали для Аллы Иошпе квалифицированную помощь и старались всеми силами улучшить состояние звезды. "Если бы не они, мама ушла бы еще неделю назад", – заявила наследница покойной певицы. Несколько лет Алла Иошпе жаловалась на боль в области почек. Кроме того, на ее здоровье повлияла серьезная травма ноги, которая осложнила течение болезни.
Певец и супруг покойной артистки Стахан Рахимов стоически переносит утрату, понимая и принимая все обстоятельства. У мужчины сейчас имеются проблемы с сердцем, поэтому он проходит медицинское обследование.
Прощание с Аллой Иошпе запланировано на 2 февраля. Татьяна Рахимова хочет организовать траурную церемонию в морге при Центральной клинической больнице в Москве.
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