"Я так горжусь": модель с синдромом Дауна стала звездой глянца

Элли Гольдстейн поистине можно назвать уникальным человеком. Она стала первой девушкой с синдромом Дауна, которой удалось сделать головокружительную карьеру, став "лицом" популярных журналов. В 15 лет Элли решила попробовать себя в качестве модели, несмотря на все обстоятельства, и ей это удалось. Она подписала контракт со специальным агентством, которое представляет людей с нетипичными типами внешности, и совсем скоро стала звездой популярного издания "Vogue". Также девушку заметил бренд "Gucci", предложив условия выгодного сотрудничества в проекте о нетрадиционной красоте. Недавно снимки девушки помещали на свои обложки журналы "Glamour" и "Elle".
Когда в свет вышла обложка мексиканского издания "Elle" с изображением нестандартной модели, Элли Гольдстейн испытала восторг. Девушка поделилась кадром в своем инстаграм-канале. "Какой отличный день и команда. Я так горжусь.", – выразилась фэшн-звезда.
Девушка считает, что в модельном бизнесе обладатели идеальных пропорций и представители нетипичной внешности должны быть равны. В работе ее привлекает возможность показать себя людям и стать всемирно известной. Модель Элли Гольдстейн любит наносить макияж и всегда чувствует себя красивой.
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