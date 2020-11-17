Генетические отклонения и синдром Дауна: известная актриса рассказала о трудной беременности

37-летняя звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, как тяжело ей далось рождение сына Давида. Беременность девушки протекала очень сложно, врачи даже пугали ее страшными последствиями.

Каждое УЗИ было страшным для актрисы. На плановые обследования она шла как на пытку и каждый раз боялась услышать страшный приговор. Это при том, что ее беременность была желанной и долгожданной.

Звезда родила сына Давида в 2015 году от своего теперь уже бывшего мужа Раеда Бани. Надежда Ангарская была несказанно рада, ведь медики пророчили ей бесплодие. Потом начались муки – врачи говорили, что у мальчика внутриутробно могут развиться тяжелые патологии. Речь шла о генетических отклонениях и синдроме Дауна. Потом у нее нашли болезнь крови и заставили колоть уколы себе в живот.

"Сказали, что ребенок совсем… Даже кишки не вошли в брюшную полость", – поведала Ангарская в своем "Инстаграм".

Несмотря ни на что женщина решила рожать ребенка. Материнское сердце подсказывало, что надежда есть. И оно не обмануло. Нашелся врач, который успокоил будущую маму. Он заверил ее, что все будет хорошо.

Вопреки всем угрозам врачей Давид родился абсолютно здоровым. Недавно ему исполнилось пять лет. Как объяснить то, что пришлось испытать артистке из-за страшных диагнозов, которые сыпались на нее один за другим, не известно.