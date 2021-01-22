Онкология, алкоголизм, нищета: как сложилась жизнь забытой звезды 90-х Сергея Чумакова

Парень родился в 1972 году в семье крановщицы и официанта. Именно благодаря отцу Сережа рано познакомился с эстрадной музыкой и стал воспроизводить по памяти шансонные шлягеры. Постепенно молодой человек научился аккомпанировать себе на гитаре и быстро сделался местной звездой.
Как-то раз Сергей Чумаков случайно познакомился с Александром Шагановым, создателем группы "Любэ" и автором песен для Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Почти год продюсер пытался пристроить Сережу в какой-нибудь популярный коллектив, но молодой человек смотрелся совершенно не органично, и тогда было решено делать сольный проект.
Меньше чем за полгода команда вместе с Сергеем Чумаковым запасала первый альбом, в который вошли почти все будущие хиты: "Гадюка", "От весны до весны", "На Тверской"... Карьера молодого артиста стартовала оглушительным успехом. Уже через несколько месяцев парень засветился на "Утренней звезде" и на "Рождественских встречах" с Аллой Пугачевой. Начались гастроли, концерты, поклонницы – короче говоря, успешная жизнь популярного артиста.
Увы, слава была недолгой. Уже к середине 90-х "красавчик из телевизора" примелькался, а тут еще и в шоу-бизнесе грянул финансовый кризис, распалась группа, с которой Сергей Чумаков колесил по стране. Как оказалось, за годы успеха артист не успел ничего скопить, но зато пристрастился к спиртному.
После расставания с женой певец вернулся к родителям и сестре, без денег, с долгами и зависимостью. Поговаривают, в то время бывшей звезде пришлось несладко: чтобы иметь хоть немного денег, ему приходилось "бомбить" и работать грузчиком. Казалось, что Сергей Чумаков опустился на самое дно...
Однако в 2011 году артист познакомился с продюсером Сергеем Дубилевским и начал возрождать музыкальную карьеру. Конечно, о выступлениях на федеральных каналах и в главных концертных залах говорить не приходится, но в регионах у артиста осталось множество благодарных поклонников.
Сергей Чумаков завязал с вредными привычками, завел социальные сети и стал постепенно приводить свою жизнь в порядок. Правда, у фанатов появились подозрения, что у звезды 90-х не все хорошо со здоровьем. Последние годы артист стал постоянно появляться лысым, что натолкнуло на мысли об онкологии.
Однако близкие Сергея Чумакова уверяют: с ним все в порядке. Просто артист проиграл пари и теперь должен брить голову до 2022 года.
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