Онкология, алкоголизм, нищета: как сложилась жизнь забытой звезды 90-х Сергея Чумакова

В начале 90-х Сергей Чумаков был кумиром миллионов. Его песни звучали из каждого утюга, а поклонницы мешками присылали письма, признаваясь в вечной любви. Увы, ничто не вечно в этом мире, особенно слава.

Парень родился в 1972 году в семье крановщицы и официанта. Именно благодаря отцу Сережа рано познакомился с эстрадной музыкой и стал воспроизводить по памяти шансонные шлягеры. Постепенно молодой человек научился аккомпанировать себе на гитаре и быстро сделался местной звездой.

Как-то раз Сергей Чумаков случайно познакомился с Александром Шагановым, создателем группы "Любэ" и автором песен для Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Почти год продюсер пытался пристроить Сережу в какой-нибудь популярный коллектив, но молодой человек смотрелся совершенно не органично, и тогда было решено делать сольный проект.

Меньше чем за полгода команда вместе с Сергеем Чумаковым запасала первый альбом, в который вошли почти все будущие хиты: "Гадюка", "От весны до весны", "На Тверской"... Карьера молодого артиста стартовала оглушительным успехом. Уже через несколько месяцев парень засветился на "Утренней звезде" и на "Рождественских встречах" с Аллой Пугачевой. Начались гастроли, концерты, поклонницы – короче говоря, успешная жизнь популярного артиста.

Увы, слава была недолгой. Уже к середине 90-х "красавчик из телевизора" примелькался, а тут еще и в шоу-бизнесе грянул финансовый кризис, распалась группа, с которой Сергей Чумаков колесил по стране. Как оказалось, за годы успеха артист не успел ничего скопить, но зато пристрастился к спиртному.

После расставания с женой певец вернулся к родителям и сестре, без денег, с долгами и зависимостью. Поговаривают, в то время бывшей звезде пришлось несладко: чтобы иметь хоть немного денег, ему приходилось "бомбить" и работать грузчиком. Казалось, что Сергей Чумаков опустился на самое дно...

Однако в 2011 году артист познакомился с продюсером Сергеем Дубилевским и начал возрождать музыкальную карьеру. Конечно, о выступлениях на федеральных каналах и в главных концертных залах говорить не приходится, но в регионах у артиста осталось множество благодарных поклонников.

Сергей Чумаков завязал с вредными привычками, завел социальные сети и стал постепенно приводить свою жизнь в порядок. Правда, у фанатов появились подозрения, что у звезды 90-х не все хорошо со здоровьем. Последние годы артист стал постоянно появляться лысым, что натолкнуло на мысли об онкологии.

Однако близкие Сергея Чумакова уверяют: с ним все в порядке. Просто артист проиграл пари и теперь должен брить голову до 2022 года.