"Давно бы положила этому конец": Звезда 90-х призвала Пугачеву выйти из тени

Лика Стар оказалась в центре внезапно разразившегося скандала. На телеканале "ТВ Центр" вышел новый выпуск программы "Линия Защиты", который многие назвали крайне комплементарным по отношению к Алле Пугачевой. Программа была создана, чтобы показать, как Примадонна повлияла на карьеры молодых звезд в 90-е.

Ранее несколько участников шоу рассказали о том, что создатели передачи не были с ними честны. Гости утверждают, что их приглашали с совершенно другой целью, они пришли рассказать о своей жизни и творчестве. Оказалось, всех интересовал только конфликт каждого с Примадонной. Исполнители возмущены подходом журналистов: их даже не предупредили, что придется обсуждать звезду. Они намерены бороться с непорядочностью журналистов.

Информацию о завершении музыкальной карьеры из-за Пугачевой Лика Стар восприняла крайне негативно и рассказала, что это – сплетни, не имеющие под собой оснований, а Алла Борисовна "никогда не перекрывала" ей "кислород".

По словам артистки, она улетела в Италию и посвятила себя личной жизни. "Причем здесь вообще Пугачева? Некий конфликт с ней у меня, несомненно, был, но это дела уже давно минувших дней. Мы с Аллой Борисовной давно об этом забыли, а журналисты почему-то помнят", – высказалась звезда 90-х. Она отметила, что больше никогда не будет комментировать ситуацию с Примадонной.

Сейчас Стар требует изъять из эфирной сетки выпуск, названный "В тени Примадонны". Саму Аллу Пугачеву она обвиняет в равнодушном отношении к подобным слухам, разрушающим жизни других коллег.

Лика Стар заявила, что если бы она была Аллой Борисовной, то "давно бы положила этому конец". "Сказала бы: "Ребят, вы что тут разводите вообще? Еще раз такое выйдет – засужу весь канал!". Поэтому хотелось бы сказать Пугачевой: "Алла Борисовна, выходите из тени!"", – отметила певица.

