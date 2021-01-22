Поклонники рыдают: 56-летнего Кая Метова пришибло смертью

Эта новость стала для всех всех шоком. Страна выражает соболезнования и горюет. Ведь к смерти никогда нельзя привыкнуть.

"Очень тяжело писать эти строки... До последнего не верилось, что это может случиться. Дорогая любимая Мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослои? жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень очень не хватать", – такое сообщение появилось на странице Кая Метова в социальной сети "Интаграм",

ПО ТЕМЕ Кай Метов рассказал о романе с актрисой

22 января 2021 года из жизни ушла мать популярного в 90-е исполнителя – Светлана Метова. Кай просто пришиблен этой новостью и не находит себе места от горя.

Мать певца была женщиной строгой и справедливой. Светлана Метова не понаслышке знала, как нужно воспитывать детей: с 16 лет работала сначала няней, а потом воспитательницей в местном детском саду. Она была родом из Подмосковья, но еще в молодости переехала в Караганду, где в 1964 году и родился Кайрат Ерденович Метов – будущий певец Кай Метов.

Одним из первых соболезнования артисту выразил его коллега Владимир Левкин.