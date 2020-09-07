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Шоу-бизнес
Теща Пригожина вынуждена бомжевать: Неизвестно, как дальше буду жить

Теща Пригожина вынуждена бомжевать: Неизвестно, как дальше буду жить

Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшая жена Иосифа Пригожина Елена зимой рассказывала в эфире одного из популярных шоу, что пыталась построить бизнес, но в итоге прогорела. Сначала она продала одну квартиру, а затем заложила и ту, которая принадлежала 80-летней матери.
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Женщина хотела помочь молодому избраннику с организацией собственного дела. Банки не давали кредиты, и в итоге пришлось прибегнуть к услугам организации, которая занимается микрозаймами. Поначалу все хорошо, и пара успевала гасить проценты, но потом начались проблемы.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Приставы забрали квартиру бывшей тещи Иосифа Пригожина, и теперь она вынуждена жить в летнем доме в Подмосковье. На даче нет ни отопления, ни канализации, а до ближайших магазинов и аптек идти несколько километров.

Светлана Соколова пожаловалась, что ей приходится спать под электропростыней, чтобы не замерзнуть. Сейчас только сентябрь, а она уже страдает от холодов, и неизвестно, что будет дальше. "У меня нет прописки, я бомж", – отметила женщина. При этом пенсии не хватит на то, чтобы хотя бы снять комнату, деньги есть лишь на пропитание.

По словам Елены, она не думала, что все получится таким образом. Говорит, совершила ошибку, обратившись к черным риелторам. Теперь без жилья осталась и она, и ее мать. Общий долг перед микрофинансовой организацией составляет 24 миллиона рублей – таких денег у женщины просто нет.

При этом Иосиф Пригожин уверен, что бывшая супруга влезла в долги, чтобы удержать молодого избранника. Он не оставил семью в беде: уже снял дочери квартиру и планирует разобраться в ситуации.

Автор: 7 сентября 2020, 14:22 Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник

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