Теща Пригожина вынуждена бомжевать: Неизвестно, как дальше буду жить

Бывшая жена Иосифа Пригожина Елена зимой рассказывала в эфире одного из популярных шоу, что пыталась построить бизнес, но в итоге прогорела. Сначала она продала одну квартиру, а затем заложила и ту, которая принадлежала 80-летней матери.

прочитано 288 раз