Иосиф Пригожин заговорил о пополнении в семье

Свадебный образ супруги звездного наследника стал главным поводом для обсуждения. Многочисленная аудитория разглядела округлившийся живот 22-летней Лианы Волковой.
Вместе с домыслами о беременности возникли и веские причины для свадьбы сына Валерии. Теперь пользователи социальной сети уверены, что наследник народной артистки не мог бросить молодую избранницу в интересном положении.
Роспись молодоженов прошла в Кутозовском ЗАГСе, а все торжество было запланировано в загородной резиденции.
Посетили свадьбу и многие звезды российского шоу-бизнеса. В их числе была Яна Рудковская, Дмитрий Маликов и Николай Басков.
По словам гостей торжества, свадьба получилась весьма грандиозной. Помимо песен народных артистов был и пышный банкет. Иосиф Пригожин публично заявил, что новоиспеченный муж оплачивал все самостоятельно.
Продюсер решил развеять домыслы подписчиков и добавил, что на свадьбу они были приглашены как гости. Иосиф и Валерия до последнего момента не знали, какая развлекательная программа их ждет.
Более того, Пригожин решил ответить на все слухи многочисленной аудитории. Музыкальный продюсер посетовал, что им с Валерией запрещено лезть в личную жизнь детей. Поэтому их семья ничего не знает о беременности Лианы Волковой.
Валерия предложила дождаться официального заявления от ее сына и попросила СМИ не распространять фейковые новости.
"Я надеюсь, что мы узнаем об этом первые. Может быть, оно так и есть, мы об этом ничего не знаем. Животика мы у Лианы не видели", – публично высказался Пригожин.
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