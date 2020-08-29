Умер исполнитель главной роли в фильме "Черная пантера"

Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Чедвик Боузман. Это стало огромным ударом для Голливуда, а также для киноманов по всему миру.

Актеру было всего 43 года. Известно, последние четыре года звезда боролся с онкологическим заболеванием. В 2020 году вышел один из последних фильмов, в которых успел снять Боузман. Речь идет о высоко оцененной критиками картине "Пятеро одной крови". Стоит отметить, что актер получил наибольшую славу благодаря главной роли в блокбастере "Черная пантера".



