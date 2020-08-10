Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас сообщил, что сданные им тесты на COVID-19 оказались положительными. О таком "подарке" судьбы артист рассказал в свой день рождения: 10 августа ему исполнилось 60 лет.
Бандерас выразил сожаление о том, что вынужден отмечать юбилей в изоляции. Говоря о своем состоянии, актер заверил, что чувствует себя более-менее хорошо, однако его беспокоит повышенная усталость. Артист надеется, что сможет быстро поправиться, следуя рекомендациям врачей.
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