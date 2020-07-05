Басков с почерневшими зубами вызвал оторопь

Певец Николай Басков шокировал поклонников. Артист предстал в необычном виде.

Певец Николай Басков шокировал публику. В "Инстаграме" звезды появилось резонансное видео.

На опубликованных кадрах знаменитый вокалист предстал с почерневшими зубами и бутылкой водки. "Бегу с завода с Маринкой пить водку!", – прокричала звезда.

Выяснилось, что подобным образом Басков радуется тому, что его новый клип с Мариной Федункив "Лавстори" попал в тренды "Ютуба". Стоит отметить, что композиция заняла там пятое место.

Поклонники оценили креатив кумира по достоинству. "И без зубов харизма зашкаливает", "Вот вроде ничего смешного, но почему я так ржу?", "Клип – супер! Веселый, интересный. Прямо комедия, которую можно номинировать на какую-нибудь премию!", "Браво! Поздравляю, Николай, вы просто супер комик! Вам этот жанр идет. И нам весело и вам хорошо, не останавливайтесь на достигнутом!", "Николай, это вы так без грима, скажите честно?", "Николай, вы там чего? Тренды-трендами, но мы хотим услышать "Вишневая любовь", "Вот нормально? Два часа ночи, а я ржу. Вот умеете вы, Николай, удивить. Спасибо за неожиданно поднятое настроение на максимум! Клип тоже заценила. Желаю первое место!", – написали пользователи под постом.