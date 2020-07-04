В Москве прошло прощание с Виктором Проскуриным

Сегодня утром прошла прощальная церемония с народным артистом Виктором Проскуриным. Друзья и близкие собрались в Театральном институте имени Щукина, чтобы проводить в последний путь актера.

Вдова Виктора Проскурина смогла добиться публичного прощания с артистом. Ирина Хонда несколько дней боролась с властями за официальное разрешение для проведения траурной церемонии в стенах театрального училища. Близкие друзья и коллеги по цеху Проскурина отметили, что гроб с телом артиста был расположен в центре сцены, а вокруг него было возложено несколько десятков венков.

Проститься с Виктором Проскуриным пришли не только творческие люди, но и представители законодательной власти. Одним из первых посетил траурную церемонию депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Мужчина признался, что помнит актера еще по молодости. Проскурин вместе с Евгением учился в Щукинском. Молодые парни дружили, отлично проводили время и "ухаживали за девушками".

"После снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине "Время выбрало нас". Витя – очень талантливый актер, а по жизни он был миротворец", – высказал свое мнение Герасимов.

В зал приехала и вдова Виктора Проскурина. Ирина Хонда добавила, что несмотря на суровую внешность и сдержанную мимику, ее муж был душевным и веселым человеком, умеющим поднять настроение любому.

Ирина Хонда со слезами на глазах вспоминала свой последний разговор с Проскуриным. Выяснилось, что мужчина умирал в столичной больнице в гордом одиночестве, так как его супруга находилась в Питере. Художница предпринимала титанические усилия, чтобы увидеться с Виктором, но врачи не пускали ее в реанимацию. По словам вдовы, Проскурин "не страдал, он ушел легко".

Напомним, что главной причиной смерти актера стала хроническая обструктивная болезнь легких. Это был не первый случай, когда Проскурин со смертельным диагнозом попадал в больницу. Несколько лет назад актер боролся с несколькими недугами: онкологией, анорексией и алкоголизмом.

Ирина Хонда добавила, что после того, как прощальная церемония закончится, Проскурин будет похоронен на Троекуровское кладбище в Москве.