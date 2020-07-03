Объвлен диагноз Геннадия Хазанова

Врачи поставили Геннадию Хазанову, который жаловался на проблемы с дыханием, диагноз "нестабильная стенокардия". Сообщается, что от госпитализации актер отказался.

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Несмотря на отсутствие желания у артиста продолжить общение с докторами, через несколько часов ему придется вновь принять врачей скорой помощи. Судя по всему, специалистам предстоит оценить стабильность состояния артиста.