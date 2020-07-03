Врачи спасают Геннадия Хазанова

Экстренная помощь врачей потребовалась Геннадию Хазанову. Сообщается, что актеру стало сложно дышать. Решается вопрос о том, чтобы как можно быстрее доставить его в больницу.
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