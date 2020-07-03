"На каком свете я нахожусь?": стали известны последние слова Проскурина

Ирина Хонда рассказала о последних минутах жизни актера. Выяснилось, что любящая супруга не имела возможности находиться в этот момент рядом с Виктором Проскуриным. Актер был вынужден бороться один на один с тяжелой болезнью.

Художница не успела повидаться с Проскуриным перед его смертью. Ирина Хонда покинула столицу еще в апреле, все это время супруги общались по телефону. Женщина была вынуждена уехать в Петербург, так как на семейном совете было принято срочное решение о продаже квартиры в городе на Неве. Имущество находилось в ипотеке, а в период бушующей пандемии коронавируса звездная пара не могла тянуть ежемесячные выплаты.

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В тот момент, когда Виктора Проскурина госпитализировали, у Ирины не получалось выйти с ним на связь. Долгое время супруга волновалась и пыталась дозвониться до возлюбленного. Да и возможности приехать в Москву у вдовы не было. По словам Хонды, ее бы все равно даже на порог медицинского учреждения не пустили бы. Женщина просила врачей предоставить ей возможность увидеться с Проскуриным, вплоть до того, чтобы устроиться на работу хоть уборщицей.

Ирина могла только созваниваться с актером два раза в день. Когда состояние Проскурина ухудшалось, у него снова забирали телефон. Так художница пропустила две остановки сердца Виктора. Совершенно случайно Хонде удалось переговорить с актером за день до его смерти.

"Его последние слова были: "Хонда, спроси Евгеньевича, на каком свете я нахожусь". Евгеньевич – это заведующий отделения реанимации. Это страшно, когда ты не можешь быть рядом со своим близким человеком. Тут была и ярость на ситуацию, и отчаяние. Все было!", – призналась супруга Проскурина.

Знакомые Проскурина рассказали, что он не был примерным семьянином и не мог похвастаться теплыми отношениями с супругой. Несмотря на то, что после смерти народного артиста всплыли неприятные подробности его личной жизни, Ирина Хонда все же выполнила свой долг и добилась торжественных похорон актера на Троекуровском кладбище. Прощание с Виктором Проскуриным пройдет в субботу, 4 июля в Театральном институте им. Б. Щукина.