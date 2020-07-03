Детский снимок Виктора Цоя выставили на торги

Редкий детский снимок солиста группы "Кино" Виктора Цоя выставили на аукцион. Отмечается, что первоначальная цена фото установлена в размере восьми тысяч рублей.
На снимке легендарный музыкант запечатлен еще будучи подростком. В те годы Цой учился в ленинградской школе, пишет Пятый канал.
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