Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян

Амаяк Акопян был популярным актером, иллюзионистом и ведущим. По нынешним меркам, его можно смело назвать шоуменом. Однако сейчас артист давно не выступает, не снимается, не выходит в свет, не дает интервью. И все же журналистам удалось его разыскать.

63-летний Амаяк Акопян ведет закрытый образ жизни. Хотя это не значит, что о нем все забыли. По словам артиста, он до сих пор получает предложения сняться в телепередачах и кино. Вот только весь материал, что предлагается, ему категорически не нравится. "Фильмы, которые мне предлагают, можно смотреть в лучшем случае в тюрьмах и в самолетах – и то потому, что оттуда невозможно сбежать", – категорично заявил Амаяк Акопян.

Не лучшего мнения он и о телевидении. "Меня, как и многих других артистов, зовут в скандальные шоу. Журналисты с НТВ постоянно звонят: "Что-то вас давно не видно, давайте наши авторы такое придумают, всколыхнем всю страну". Я теряю сознание у трубки. Все, что мне предлагают, – просто позор", – отрезал прославленный артист.

Мало кто знает, что Амаяк Акопян выступает в больницах для детей, причем делает это совершенно бесплатно. Однако из-за пандемии коронавируса артист был вынужден временно прекратить выступления. А тут еще случилось горе – умерла мать. Все это время сокрушенный трагедией артист провел один дома. "Я потерял счет дням, добрые люди приходили, приносили мне поесть. Круг моих собеседников сузился до внутренних монологов", – признался иллюзионист.

При этом у Амаяка Акопяна есть дети и внуки. В Америке живет сын Филипп с семьей, а в Израиле – дочь и прочие родственники. Но с ними артист не общается. "Может, все так сложилось от моей недальновидности. Я замкнулся, в свой мир никого не впускаю", – признался актер.

Здоровье Амаяка Акопяна тоже подводит. У него много старых травм, которые сейчас напомнили о себе. "Медики наши… Никто мне помочь не может, одни шарлатаны, только деньги тянут", – махнул рукой артист.