Вдова Проскурина просит о помощи неравнодушных людей

Ирина Хонда уверена, что многие поклонники ее звездного мужа согласились бы оказать поддержку родственникам артиста. Художница даже не может похоронить супруга со всеми почестями из-за бушующей пандемии коронавируса. Женщина требует снисхождения от властей и пытается найти пути решения вопроса.
По словам вдовы Проскурина, ей очень тяжело. Ирина не может смириться с тем, что ее муж будет просто похоронен. Художница пообщалась со множеством фанатов Виктора в надежде, что кто-то из них сможет переубедить государственные власти и добьется разрешения на официальную траурную церемонию.
"С артистом надо прощаться на сцене. На сцене! Господа чиновники! Услышьте меня! На Покровке толпы людей! И где здесь про коронавирус и заботу? Почему все это носит выборочный характер?" – кричит безутешная Ирина Хонда.
Женщине остается ждать решения властей. Художница обратилась к президенту России и потребовала проявить уважение к заслуженному артисту.
Стоит отметить, что стали всплывать подробности личной жизни Проскурина, характеризующие его как не самого верного мужа и примерного семьянина. Вопреки сплетням Ирина борется за право проводить супруга достойно.
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