Известная поэтесса рассказала о пылком романе с женатым Проскуриным

Любовь Воропаева с улыбкой вспоминает о Викторе Проскурине, ведь ее многое с ним связывало. Они были знакомы с юности. Поэтесса любила проводить время с артистом, потому что он был тонким интеллектуалом.
Однажды между ними возникли чувства. У Воропаевой и Проскурина был мимолетный роман без физической близости. Они могли три дня гулять по Москве, читать стихи.
Любовь вспомнила, как принимала участие в поэтическом вечере в Центральном доме литераторов. Когда она выступала, в зал зашел Виктор. Было очень трогательно и приятно, призналась Воропаева. Она не рассчитывала на серьезные отношения с артистом, потому что он уже был женат.
"Такой большой след оставил в моей душе своим восприятием мира, которое мне было очень близко..." – рассказала поэтесса.
Вскоре Воропаева увлеклась другим мужчиной, и Проскурин остался для нее другом. Она даже познакомилась с возлюбленной артиста Ириной Хондой. Поэтесса радовалась, что у товарища такая яркая и талантливая супруга.
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