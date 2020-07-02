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Известная поэтесса рассказала о пылком романе с женатым Проскуриным

Известная поэтесса рассказала о пылком романе с женатым Проскуриным

Виктор Проскурин. Кадр из "А зори здесь тихие..." (2015)
Виктор Проскурин скончался от обструктивной болезни легких 30 июня 2020 года. Ему было 68 лет. Смерть наступила внезапно. Поклонники приносят соболезнования близким актера, а коллеги вспоминают приятные моменты, которые пережили вместе с артистом.
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Любовь Воропаева с улыбкой вспоминает о Викторе Проскурине, ведь ее многое с ним связывало. Они были знакомы с юности. Поэтесса любила проводить время с артистом, потому что он был тонким интеллектуалом.

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Однажды между ними возникли чувства. У Воропаевой и Проскурина был мимолетный роман без физической близости. Они могли три дня гулять по Москве, читать стихи.

Любовь вспомнила, как принимала участие в поэтическом вечере в Центральном доме литераторов. Когда она выступала, в зал зашел Виктор. Было очень трогательно и приятно, призналась Воропаева. Она не рассчитывала на серьезные отношения с артистом, потому что он уже был женат.

"Такой большой след оставил в моей душе своим восприятием мира, которое мне было очень близко..." – рассказала поэтесса.

Вскоре Воропаева увлеклась другим мужчиной, и Проскурин остался для нее другом. Она даже познакомилась с возлюбленной артиста Ириной Хондой. Поэтесса радовалась, что у товарища такая яркая и талантливая супруга.

Автор: 2 июля 2020, 12:00 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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